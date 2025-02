Água Santa e Inter de Limeira empatam por 2 a 2 e seguem entre piores do Paulistão

A primeira chance apareceu aos 29 minutos e foi falta para o time de Diadema. Após um chute de Albano, o goleiro defendeu e o rebote sobrou para o chute de Ribeiro.

Classificação e jogos Paulista

O gol desconcentrou o Água Santa, que sofreu outro golpe aos 38 minutos. Desta vez Ruan Ribeiro recebeu a bola na linha da grande área e vigiado por três marcadores, porém, fez o giro rápido e chutou no canto direito do goleiro: 2 a 0.

O Água Santa voltou "pilhado" para o segundo tempo e diminuiu o placar logo aos dois minutos. Davi Gomes recebeu a bola do lado esquerdo e surpreendeu ao chutar de longe e no ângulo: 2 a 1. No minuto seguinte ele teve a chance de empatar, quando invadiu a área e se viu de frente com o goleiro Igo Gabriel, que fez o bloqueio.

Os jogadores da casa estavam tão elétricos que quase saiu um gol contra aos seis minutos. O zagueiro Rafael Vaz tentou um recuo de cabeça e não viu que Ygor Vinhas estava bem adiantado. Por sorte, a bola saiu do lado da trave direita.

O jogo seguiu intenso, com o time da casa no ataque e o visitante se defendendo bem. O esperado empate saiu nos minutos finais. Aos 42 minutos, Netinho invadiu a área e foi derrubado por Carrillo, cometendo o pênalti. Na cobrança, Admilson foi implacável, deslocando o goleiro Igo Gabriel, que caiu para a direita e viu a bola entrar do outro lado. Tudo igual aos 44 minutos.

Quase que Davi Gomes marcou o gol da virada nos acréscimos, mas finalizou errado. O Água Santa tentava a virada, mas descuidou na defesa e levou um grande susto: num contra-ataque, Alex Sandro tocou para o lado e Carrillo fez o gol, aos 49 minutos. O lance, no entanto, foi anulado pelo VAR, com impedimento no lançamento inicial da jogada, da defesa para o ataque. Ainda deu tempo para outro gol anulado aos 55 minutos, desta vez a favor do Água Santa. Robinho marcou, mas estava impedido. O auxiliar anotou e o VAR confirmou.