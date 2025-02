Zverev salva set point e supera chinês Bu Yunchaokete em dura estreia do Rio Open

Mas o chinês conseguiu melhorar bem seu desempenho, sobretudo no serviço e, sem erros não forçados, voltou a pontuar. Para piorar a situação ao favorito, ainda reagiu de um 40 a 0 para abrir um break point. O alemão se safou e arrancou aplausos em bela direita. Permitiu a devolução da quebra a seguir com bola para fora. E um improvável 4 a 4.

O alemão começou a errar tudo e o balançar de cabeça negativamente revelava um visível incômodo diante do 69º do ranking da ATP. Com o terceiro erro não forçado no nono game, ficou com perigoso 15 a 40. Em dupla falta, permitiu a virada na quadra Guga Kuerten cada vez mais cheia para jogo de João Fonseca.

O peso de sacar para fechar foi enorme, e Bu se abalou após ter 40 a 30, desperdiçando oportunidade de ouro para surpreender Zverev. Após salvar duas chances de quebra, mandou para fora e permitiu nova igualdade. Sem novas quebras, a definição foi ao tie-break.

No meio da definição, o alemão 'soltou' o cabelo para alguns descontraídos assobios no famoso "fiu, fiu". A parcial, repleta de erros, terminou com triunfo por 7 a 4 do alemão em linda paralela de direita após longa 1h18 de set.

O segundo set começou com o chinês mais ligado e conseguindo se segurar na partida graças ao saque forte. O alemão tinha dificuldades extras por não encaixar o primeiro serviço e o equilíbrio dava a tônica na partida.

Diferentemente do primeiro set, com diversos break points, o segundo set chegou a 4 a 4 sem nenhuma chance de quebra de ambos os lados. O momento decisivo da parcial chegou com Bu permitindo a primeira oportunidade a Zverev. Se salvou com ace. Mas não suportou dois ataques do alemão e acabou perdendo o serviço. E o jogo, por 6 a 4, no game seguinte.