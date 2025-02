Swiatek arrasa Azarenka em rodada prejudicada pela chuva e com favoritas se dando bem em Dubai

Mesmo com atraso por causa da chuva, a rodada foi quase toda realizada e com as favoritas mostrando força. Atual campeã, Jasmine Paolini, cabeça 4, viveu uma situação inusitada. Ela tinha o match point para confirmar a vitória diante da alemã Eva Lys, quando sua partida foi paralisada por causa da condição climática. A italiana ficou com cara de poucos amigos no banco esperando a estiagem. Na volta, fechou o triunfo por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/5.

Favorita 9 e vivendo uma boa temporada, a espanhola Paula Babosa não tomou conhecimento da romena Elise Mertens, avançando sem problemas com 6/2 e 6/1. Cabeça 6 e buscando recuperar o ritmo, a Casaque Elena Rybakina passou EMS ETs corridos pela japonesa Moyuka Uchijima, com 6/2 e 6/3.

Também deu tempo de a norte-americana Jessica Pegula, quinta do mundo, completar seu jogo. Com direito a pneu, bateu a russa Liudmila Samsonova por 6/0 e 6/4. A única cabeça de chave eliminada foi a russa Diana Schnaider. A 11ª cabeça caiu em três sets para a checa Linda Noskova, 25ª do mundo, com 6/7 (8/10), 6/4 e 3/6.