Dunga abordou polêmica do campo sintético em 2013: 'Se fosse bom, a vaca comia'

"Este piso é diferente. Se você pegar campos onde se usa muito isso vai ver a reincidência de lesões. Aí você vai ver a diferença", disse ainda o treinador.

Um dos clubes da elite do futebol brasileiro que contam com gramado sintético em seu estádio (o Botafogo é mais um deles), o Palmeiras respondeu aos protestos do jogadores e afirmou que as críticas são "rasas e sem base científica".