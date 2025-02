Rio Open aposta em áreas cobertas, ventilação e água grátis para combater calor recorde

A direção do Rio Open está apostando na ventilação, em bebedouros com água grátis e no maior número de áreas cobertas no Jockey Club Brasileiro nesta edição do maior torneio da América do Sul. A semana da competição coincide com temperaturas recordes na capital fluminense, em mais uma onda de calor no Sudeste.

"O Rio Open sempre olhou com muito cuidado desde a primeira edição em relação ao calor. Não é um fator novo para a gente, não é algo que está pegando a gente de surpresa", afirma Luiz Carvalho, diretor do torneio, que admite preocupação tanto com os atletas quanto com o público em geral.