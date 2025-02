Neymar e outros craques fazem apelo contra grama artificial: 'Não se joga em gramado sintético'

Alguns dos principais jogadores do futebol brasileiro iniciaram nesta terça-feira, 18, um movimento pelo fim do uso de gramados sintéticos nos estádios do País. Em uma ação coordenada, Neymar, Gabigol, Lucas Moura, Thiago Silva e Philippe Coutinho compartilharam textos e mensagens nas redes sociais alegando preocupação com a utilização de campos artificiais e exigindo que os atletas sejam ouvidos sobre o tema.

A publicação dos jogadores foi somada a uma imagem comparado um campo tradicional com outro sintético, acompanhada da frase "futebol é natural, não sintético" e a hashtag #NãoAoGramadoSintético reforça o mote da campanha.

Os principais estádios do País que fazem uso do gramado sintético são Allianz Parque, em São Paulo; Engenhão, no Rio; e Ligga Arena, em Curitiba, casas de Palmeiras, Botafogo e Athletico Paranaense, respectivamente. Cada local usa um tipo diferente de material e todos possuem o certificado de qualidade da Fifa. Entre os motivos pelos quais os clubes adotaram o sintético está a quantidade de eventos que os estádios recebem ao longo do ano.