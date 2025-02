Joe Gomez sofre lesão no tendão e desfalca e vira desfalque no Liverpool

O técnico Arne Slot, do Liverpool, recebeu um duro golpe para o duelo desta quarta-feira, diante do Aston Villa, em partida antecipada da 29ª rodada do Campeonato inglês. O zagueiro Joe Gomez sofreu uma lesão no tendão, está fora da partida e deve ficar várias semanas entregue ao departamento médico.

"Joe vai demorar bastante. Ele vai ficar fora por várias semanas por causa de uma lesão no tendão. Esperamos que ele retorne na fase final da temporada", afirmou Slot nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Gómez vem sofrendo nos últimos meses por causa de lesões. O jogador, que vinha se recuperando de outro problema no tendão, retornou na partida em que o Liverpool foi derrotado pelo Plymouth Argyle em duelo da Copa da Inglaterra.