Jair e Nathan Fernandes chegam ao Rio após título Sul-Americano Sub-20 e reforçam o Botafogo

O Botafogo vai ter mais duas peças à disposição para o restante da temporada. O zagueiro Jair e o atacante Nathan Fernandes, que foram campeões com a seleção brasileira Sub-20 na Venezuela no último domingo, desembarcaram no Rio na madrugada desta terça-feira e já vão se integrar ao elenco.

Já de contrato assinado e inscritos no BID (Boletim Informativo Diário), os atletas vão ao clube para passar por avaliações físicas. A chegada dos dois recém-contratados coincide com uma semana decisiva para a equipe alvinegra.

Nesta quinta-feira, o Botafogo abre a decisão da Recopa Sul-Americana diante do Racing, da Argentina. O primeiro jogo acontece em Buenos Aires. A relação dos que viajam deve ser finalizada até o final da tarde.