Dudu acompanha movimento contra gramado sintético após quatro anos no Allianz Parque

Além de ser o primeiro jogador a ter atuado no Allianz Parque a entrar no movimento, Dudu tem um episódio no gramado do Allianz Parque. Em 2023, em duelo com o Vasco pelo Brasileirão, o atacante lesionou o joelho, com ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco. À época, por sua perna ter ficado presa no gramado no momento da lesão, o sintético foi levantado como uma das causas.

"Infelizmente aconteceu comigo o que todos os atletas mais temem na vida: uma lesão grave. Graças a Deus, eu nunca tinha me machucado sério, mas tudo na vida acontece por algum motivo e acredito que Deus sabe de todas as coisas", escreveu Dudu. O atacante não relacionou o gramado com a lesão, à época. "Está doendo muito aqui no peito, uma tristeza e uma angústia gigantes, pois quem me conhece sabe o quanto sou comprometido."

Nesta terça-feira, após movimento dos jogadores, o Palmeiras classificou as manifestações como "críticas rasas e sem base científica", além de reforçar que o gramado possui certificação da Fifa. Em 2020, o atacante elogiou o novo gramado, quando o Allianz Parque passou pela mudança. "Gosto bastante, já tinha falado antes. Para a gente na frente é bom, não é muito bom para nossos zagueiros. Vamos poder jogar mais vezes no nosso campo", afirmou à época.