Depay lança música com MC Hariel e surge com bandeira do Corinthians em clipe gravado em Gana

O astro holandês Memphis Depay, do Corinthians, lançou um EP com quatro músicas, dando continuidade à carreira artística em paralelo à sua carreira no futebol. Intitulado "Falando com as Favelas", o trabalho foi gravado em parceria com o MC Hariel e conta com quatro faixas.

Como parte da divulgação, um videoclipe da faixa-título foi lançado nesta segunda-feira. As imagens foram gravadas ainda no ano passado, em Gana, país africano onde Memphis Depay tem uma fundação de apoio aos jovens surdos e cegos. Em um trecho das imagens é possível ver Depay ao lado de uma bandeira do Corinthians.

Além de "Falando com as Favelas", as outras faixas do EP são "Peita do Coringão", "Suor e Sangue" e "Renascer". O trabalho conta com a produção musical dos DJs Perera e André Nine. A música em homenagem ao Corinthians também possui videoclipe, com imagens realizadas na Vila Aurora, em São Paulo.