Campeonato Paulista tem primeiro confronto das quartas de final definido

O Campeonato Paulista tem definido o primeiro duelo do mata-mata. A vitória do Novorizontino sobre o Mirassol, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, determinou que o time de Novo Horizonte e São Paulo serão os classificados do Grupo C.

Como, nas quartas de final, enfrentam-se o primeiro e o segundo colocados do mesmo grupo, os dois times irão jogar na próxima fase. Ainda está indefinido quem vai terminar na liderança do grupo, o que determina quem terá o mando da partida.

O Novorizontino já cumpriu a 11ª rodada, em partida adiantada contra o Corinthians, na qual perdeu por 1 a 0. Resta, ainda, um duelo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. O time de Eduardo Baptista tem 15 pontos, um a menos que o São Paulo. A equipe tricolor tem pela frente a Ponte Preta no MorumBis e o São Bernardo fora.