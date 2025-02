Bayern vai às oitavas da Liga dos Campeões no sufoco; Milan decepciona e Feyenoord faz história

Todos os times que abriram vantagem no duelo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões em campo nesta terça-feira se garantiram nas oitavas de final. Maior favorito do dia, o Bayern de Munique passou enorme sufoco e só chegou ao gol de empate e da vaga diante do Celtic, com 1 a 1 no Allianz Arena, aos 48 minutos do segundo tempo. Feyenoord, frustrando a torcida do Milan, Benfica e Brugge foram os outros garantidos.

O Bayern jogava pela igualdade, desperdiçou diversas oportunidades de abrir o placar e acabou em desvantagem em raro ataque do Celtic na etapa final, que levava a definição à prorrogação. Mas Alphonso Davies - por muito pouco não se transferiu ao Real Madrid - saiu do banco para pegar rebote no último lance e anotar o gol da sofrida vaga. Schmeichel realizou defesa gigante em batida de Goretzka, mas nada pôde fazer no rebote.

Em sorteio nesta sexta-feira, é capaz que os bávaros encontrem o arquirrival Bayer Leverkusen, com o qual disputam o título do Campeonato Alemão. A outra possibilidade é o espanhol Atlético de Madrid, o que já garante um mata-mata de peso.