Atlético-MG e Vasco abrem a Copa do Brasil, competição com recorde de prêmios

Bicampeão - 2014 e 2021 - o Atlético-MG vai até Tocantins, onde medirá forças com o Tocantinópolis, vice-campeão estadual de 2024 e que participa do torneio pela sexta vez. O jogo será disputado no estádio João Ribeiro, às 18h (horário de Brasília).

O Atlético interrompe a semifinal estadual para iniciar sua caminhada rumo ao tricampeonato. No final se semana venceu por 2 a 0 o Tombense e agora pode perder o segundo jogo por até um gol de diferença para ir à final, contra os rivais Cruzeiro ou América-MG.

Por isso, o técnico Cuca pode até poupar alguns jogadores. Palácios e Júnior Santos estão machucados e o volante Otávio foi negociado com o Fluminense. Mas os novos reforços devem ser relacionados: o lateral Caio Paulista e o atacante Rony, ambos ex-Palmeiras.

Mais tarde, às 21h30 (horário de Brasília), é a vez do Vasco entrar em campo. Campeão em 2011, o time carioca vai ao Mato-Grosso visitar o União Rondonópolis, no estádio Luthero Lopes. O adversário entre no torneio pela 11ª vez.

O Vasco vai decidir no outro fim de semana a sua vaga na semifinal da Taça Guanabara diante do Botafogo. No momento o cruzmaltino é quarto colocado com 14 pontos, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o líder Flamengo.

Para evitar surpresas, o técnico Fábio Carille deve escalar o que tem de melhor. A novidade pode ser o jovem atacante Rayan, que está de volta ao clube após o título do Sul-Americano sub-20 na Venezuela com a seleção brasileira.