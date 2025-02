Atacante Luccas Paraizo consegue liminar e rescinde com Guarani, que nega irregularidades

O Guarani reforçou que todos os pagamentos ao atleta estão em dia e acredita que a medida será revertida ou o clube que contratar o jogador será obrigado a pagar a multa rescisória.

"O clube informa que todas as obrigações contratuais com o acionante (salário efetivo, FGTS, 13º salário, férias, premiações, dentre outras), estão rigorosamente em dia. O Guarani acredita que o resultado do processo lhe será favorável, com a reversão da medida liminar e a condenação do atleta, ou da agremiação que o contratar, ao pagamento da multa rescisória estipulada", acrescentou.

Luccas Paraizo tem 22 anos e atualmente está emprestado ao Torrense, de Portugal. O vínculo é válido até metade de 2025. No acordo feito com o Guarani, o clube português tinha opção de compra fixada em 600 mil euros (R$ 3,5 milhões). O contrato com o Guarani iria até abril de 2027 com multa rescisória estipulada em R$ 10 milhões para clubes do Brasil e 5 mil dólares (R$ 28,4 milhões) para clubes do exterior.

Dentro de campo, o Guarani está concentrado para as duas últimas rodadas do Paulistão. Com 11 pontos, está em segundo lugar do Grupo B, atrás do Santos (12). Red Bull Bragantino e Portuguesa, ambos com 11 pontos, completam o equilibrado grupo.

O Guarani volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, quando recebe o Velo Clube no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 11ª rodada. Na última rodada, duela com o Corinthians, fora de casa.