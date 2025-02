Ancelotti descarta rótulo de 'azarão' do City em jogo com Real: 'Nem Guardiola acredita nisso'

"O Guardiola não acha que tem um por cento de chance de avançar e nem achamos que somos 99 por cento favoritos. Temos uma pequena vantagem em função do que fizemos em Manchester (triunfo por 3 a 2)", comentou.

Ancelotti não desprezou o fato de ter a igualdade no placar como ponto a favor, mas reconheceu que nada está resolvido. "Ter a vantagem é uma questão psicológica e é difícil lidar com isso", declarou.

Apesar da rivalidade que cerca espanhóis e ingleses em tempos recentes, o momento das duas equipes é bem diferente. Enquanto o City convive com uma instabilidade técnica e praticamente deu adeus à briga pelo título do Campeonato Inglês (é apenas o quarto colocado e tem 16 pontos a menos que o líder Liverpool), o Real Madrid divide o topo da tabela do Espanhol com o Barcelona (ambos têm 51 pontos).