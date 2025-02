Técnico do Guarani mantém confiança em classificação: 'Só dependemos da gente'

Apesar da derrota para o São Bernardo por 1 a 0 no Estádio Primeiro de Maio, o técnico Maurício Souza segue confiante na classificação do Guarani para a próxima fase do Campeonato Paulista. O treinador admitiu falhas no último jogo, mas destacou a postura do time e reforçou que o Bugre depende apenas de si para avançar na competição.

Com 11 pontos, o Guarani ainda figura na zona de classificação graças aos critérios de desempate contra Red Bull Bragantino (saldo de gols: 0 a -4) e Portuguesa (vantagem no número de vitórias: 3 a 2). O time, no entanto, precisa reagir após chegar à terceira partida sem vitória.

Na avaliação de Maurício Souza, o Guarani fez um jogo equilibrado e teve boas chances contra o São Bernardo, mas errou nas finalizações e cometeu uma falha defensiva que resultou no gol adversário.