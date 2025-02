Rollheiser diz que chega para ser protagonista no Santos vislumbra chance na seleção argentina

O Santos apresentou nesta segunda-feira, mais um reforço para o restante da temporada. O atacante Benjamín Rollheiser contou com a presença do ex-jogador Ricardo Oliveira em sua primeira entrevista coletiva e disse que está pronto para escrever um novo capítulo em sua carreira agora no Santos. Além da possibilidade de poder atuar ao lado de Neymar, o jogador tem ainda mais um objetivo: ser convocado para a seleção argentina.

"Tenho a visão de vir para ser protagonista. Ter mais chances de jogar, ser observado e lembrado (seleção argentina). O Santos é um clube que tem uma camisa muito pesada, está em início de trabalho e estou pronto para ajudar no que for preciso", afirmou o jogador que tem contrato válido até dezembro de 2028.

Jogador com vocação ofensiva, Rollheiser também esteve no radar do Botafogo quando estava no Benfica. No entanto, uma conversa com Pedro Caixinha foi determinante para sua escolha pela Vila Belmiro.