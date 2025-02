Rio Open tem holofotes em João Fonseca, expectativa por Zverev e Rebeca Andrade na abertura

Pela primeira vez nos 11 anos de história do Rio Open, um tenista brasileiro será a atração principal. Mesmo ainda distante do Top 10 e com a "concorrência" do número 2 do mundo, João Fonseca deve receber todos os holofotes após ser campeão de um torneio de nível ATP pela primeira vez na carreira, com apenas 18 anos, no domingo.

O título em Buenos Aires já colocou o agora número 68 do mundo na história do tênis brasileiro, por ser agora o mais jovem do País a levantar um troféu deste nível. Deixou para trás Thiago Wild e Gustavo Kuerten. A semana perfeita na Argentina também rendeu outros feitos de precocidade, que fizeram Fonseca desbancar lendas como o suíço Roger Federer e o americano Pete Sampras.

O jovem carioca vem fazendo grandes performances desde o fim do ano. Chegou a acumular 14 vitórias consecutivas e dois títulos seguidos. E ganhou as atenções do mundo do tênis de vez ao brilhar no Aberto da Austrália, com uma vitória por 3 a 0 sobre o russo Andrey Rublev, então número nove do mundo.