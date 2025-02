Ponte Preta calcula e sonha com vaga antecipada às quartas de final do Paulistão

A maratona de jogos não para no Paulistão. E, nesta quarta-feira, a Ponte Preta já tem mais um importante desafio na busca pela classificação para às quartas de final. Fora de casa, visita o São Paulo, no estádio Morumbis, às 21h35. Em caso de uma combinação de resultados, o time campineiro pode terminar a rodada com a classificação garantida.

Com 19 pontos, a disputa direta da Ponte Preta pela classificação é com o Palmeiras, que tem 17, já que São Bernardo tem 22 na liderança do Grupo D. Com isso, para garantir a vaga antecipada, de forma matemática, o time campineiro precisa vencer o São Paulo e torcer para que o Palmeiras tropece diante do Botafogo-SP, na quinta-feira, no Allianz Parque.

Para este jogo, o técnico Alberto Valentim será obrigado a mexer no time titular mais uma vez. O zagueiro Saimon e o volante Dudu levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora por suspensão. Já o lateral-esquerdo Danilo Barcelos saiu no decorrer da partida com dores depois de uma pancada e será reavaliado.