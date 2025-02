Novorizontino derrota Mirassol e carimba vaga nas quartas de final do Paulistão

O Novorizontino garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista, ao vencer o Mirassol por 2 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 10ª rodada. Com a derrota, a equipe de Eduardo Barroca viu sua classificação ser adiada.

A vitória fez o Novorizontino chegar aos 15 pontos, um a menos do que o São Paulo, líder do Grupo C. Os dois vão disputar a primeira colocação. Na vice-liderança do Grupo A, o Mirassol tem 16 e com uma boa margem de vantagem para o Botafogo, terceiro, com 11.

O Novorizontino começou melhor e controlou os primeiros 20 minutos de jogo, mas seguiu enfrentando problemas na finalização. As melhores chances vieram em chutes de longa distância com Reverson e Jean Irmer, ambos defendidos por Alex Muralha. O Mirassol, mais cauteloso no início, equilibrou a partida aos 22 minutos, quando Lucas Ramon obrigou Airton a fazer boa defesa. No lance seguinte, Danielzinho deu belo passe para Iury Castilho, que marcou de cabeça e colocou o Leão em vantagem.