Michael tem lesão muscular confirmada e pode desfalcar o Flamengo nas semifinais do Carioca

Michael já passou por problema muscular semelhante em 2024, mas na coxa direita e prognóstico de volta em dois meses. Na ocasião, se recuperou antes e ajudou o time após 40 dias. Na época, o problema era considerado grave.

Ainda sem saber quem enfrentará nas semifinais, o Flamengo disputará no fim de semana o título da Taça Guanabara. Líder com os mesmos 20 pontos do Volta Redonda, o rubro-negro tem vantagem no saldo de gols de 15 a 3 do rival. O time de Filipe Luís joga no sábado, contra o Maricá, enquanto o Volta Redonda atua no domingo com o Boavista.

Ambos estão garantidos nas semifinais do Carioca, enquanto a briga pelas outras duas vagas está acirrada com Madureira em terceiro, com 15 pontos, e os demais grandes a seguir, com Vasco fechando o G-4 com os mesmos 14 pontos do Fluminense, o quinto. O Botafogo está em sexto, com 13.