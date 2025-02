Léo Linck e David Ricardo chegam ao Botafogo sonhando em 'fazer história'

O goleiro Léo Linck e o zagueiro David Ricardo foram apresentados nesta segunda-feira e não esconderam a alegria e motivação em defender as cores do atual campeão do Brasileirão e da Libertadores. Sorridente, os reforços vestiram as novas camisas sonhando em "fazer história" no Rio de Janeiro.

Ambos chegam, inicialmente, para compor o elenco. John é o goleiro titular e vem bem, enquanto na defesa, Alexander Barbosa e Bastos são intocáveis. David Ricardo ainda terá a concorrência do jovem Jair, contratado do Santos e que estava com a seleção brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-20, na Venezuela.

"(Estava no Athletico-PR) Desde os meus 14 anos, fiquei 10 anos lá, e uma das coisas que mais me fizeram ter vontade de estar aqui é terem pessoas que confio muito e de acompanhar o clube. Sou goleiro desde que me conheço por gente e assistia muito o Jefferson na seleção, pegando pênalti do Lionel Messi. Então, já acompanhava. E o Botafogo tem se tornado um sonho para muitos jogadores, a torcida apaixonada, um clube que tem contratado grandes jogadores e quando apareceu a oportunidade não pensei duas vezes. Liguei para meu pai e para meu empresário e falei: 'dá uma forçadinha aí, dá uma ajudada, porque quero ir para lá e fazer parte disso'", afirmou Léo Linck.