Jornal argentino se empolga com Fonseca: 'Promete ser pesadelo de Sinner e Alcaraz'

Ao vencer Cerúndolo por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/1) em 1h45min, Fonseca se tornou, aos 18 anos, cinco meses e 26 dias, o mais jovem sul-americano a conquistar um título na era ATP Tour (a partir de 1990). Ele também entrou no top 10 dos mais jovens campeões e tirou da lista o americano Pete Sampras, ex-número um do mundo e ex-recordista de títulos de Grand Slams.

Há menos de um ano, Fonseca conquistou sua primeira vitória no circuito principal da ATP ao aproveitar muito bem o convite oferecido pelo Rio Open e chegar às quartas de final do evento, derrotado pelo argentino Mariano Navone, rival que foi eliminado pelo brasileiro nesta semana na capital argentina. Na ocasião, Fonseca era apenas o 655º colocado do ranking mundial.

Ele é um dos competidores confirmados na chave principal do Rio Open, o maior torneio do esporte na América do Sul e nível ATP 500, junto a outros brasileiros. Além do recente campeão, o País será representado também por Felipe Meligeni, Gustavo Heide, Thiago Monteiro e Thiago Wild. No caso de Fonseca, o primeiro compromisso será contra o francês Alexandre Muller, atual 58º do mundo, na primeira fase.