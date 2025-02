Joia do Grêmio provoca argentinos após título do sul-americano sub-20: 'O que aconteceu?'

Depois do título da seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, Igor Serrote voltou a provocar a seleção argentina. Com a vitória sobre o Chile, por 3 a 0, e a derrota da rival diante do Paraguai, o lateral publicou em suas redes sociais uma mensagem em resposta ao jornal argentino Olé.

"O que houve, Diario Olé? Somos campeões", escreveu o jogador, em seu perfil no Instagram, junto com uma foto de sua provocação aos torcedores argentinos no confronto entre as equipes - empate por 1 a 1 na última semana. Na ocasião, após a partida, o lateral do Grêmio mostrou o escudo brasileiro e as cinco estrelas - em referência aos títulos mundiais.

Na ocasião, o jornal respondeu: "alguém avise esse bonequinho que na primeira partida ele levou seis", escreveu, em sua conta oficial no X (antigo Twitter). A postagem faz referência à goleada aplicada pela seleção argentina no primeiro encontro entre as equipes no Sul-Americano - 6 a 0, com direito a três gols ainda no primeiro tempo.