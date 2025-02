João Fonseca ofusca Zverev no Rio Open e causa furor em primeiro treino após título

O primeiro treino de João Fonseca após a conquista do seu primeiro título de nível ATP causou furor no Jockey Club Brasileiro, no Rio Open, nesta segunda-feira. O novo tenista número 1 do Brasil ofuscou até mesmo o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo e atual vice-campeão do Aberto da Austrália.

Fonseca mobilizou a torcida brasileira antes mesmo de entrar em quadra. Ele foi cercado por crianças em seu caminho até a quadra 6, onde treinou pela primeira vez desde que voltou da Argentina.

Ao redor da quadra, centenas de torcedores gritavam o nome do tenista de 18 anos. Zverev, treinando ao lado, recebeu menor atenção. E quase foi esquecido pelos fãs locais.