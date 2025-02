NBA: Antetokounmpo sugere All-Star Game no Rio e ganha apoio de Eduardo Paes

Uma das grandes atrações da NBA, o All-Star Game, jogo que reúne as grandes estrelas da competição, pode extrapolar fronteiras e vir parar no Brasil. Giannis Antetokounmpo, astro do Milwaukee Bucks, sugeriu no X que a atração fosse disputada no Rio de Janeiro. O pedido logo ganhou a aprovação do prefeito Eduardo Paes.

"Caro @Gannis_An34, o Rio está mais do que pronto para sediar um All-Star Game! Será uma honra ter vocês por aqui. E nós certamente sabemos como é uma festa. Vamos lá", respondeu o dirigente abrindo a possibilidade de organizar o jogo que é acompanhado por fãs no mundo inteiro.

A ideia de Antetokounmpo seria trazer o evento para ser realizado em 2027 aproveitando as mudanças em torno do All-Star Game. O formato desse ano já apresentou novidades. Ao contrário do tradicional duelo entre os astros da Conferência Leste e Oeste, a edição apresentou mudanças.