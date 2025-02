Caixinha comemora exibição do Santos e não teme pressão da torcida: 'Não me preocupa'

De pressionado pela torcida a líder do Grupo B. Esse foi o efeito da vitória do Santos neste domingo diante do Água Santa na Vila Belmiro. Na entrevista coletiva, o treinador português Pedro Caixinha abriu a conversa com os jornalistas para comentar a atuação da equipe.

"Procuramos ter uma continuidade em relação ao bom jogo contra o Corinthians. Tivemos uma dinâmica diferente com a entrada do Soteldo. Obrigamos o adversário a jogar em um bloco mais baixo e criamos boas chances de ficar perto do gol deles", afirmou o treinador em sua análise sobre o primeiro tempo.

Na etapa final, com a mudanças táticas do técnico Pintado, o Santos precisou se adaptar, mas Caixinha considerou a postura do time bastante positiva. "O adversário mudou, jogou no 4-3-3 e tivemos que jogar mais por fora. O time ficou compacto e equlibrado. Levamos um gol, mas tivemos sobriedade para garantir o resultado positivo.