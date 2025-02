Bia Haddad leva 'pneu' e sofre dura derrota na estreia do WTA 1000 de Dubai

Beatriz Haddad Maia amargou uma dura derrota no WTA 1000 de Dubai nesta segunda-feira ao perder na estreia para a russa Anastasia Potapova (33ª do ranking) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0 em 1h15 de confronto. Na segunda parcial, a brasileira não conseguiu vencer sequer um game.

O início de temporada da tenista paulistana conta com apenas dois resultados positivos em simples (quando avançou duas rodadas no Aberto da Austrália). Assim como aconteceu na semana passada, em Doha, ela também foi eliminada na estreia. Já a adversária vive um outro momento, já que vem de um título na Transilvânia há oito dias.

Na sequência do torneio, Potapova volta à quadra para enfrentar a ucraniana Dayana Yastremska que ocupa a 48ª posição no ranking, enquanto Bia ainda vai disputar a chave de duplas do torneio ao lado da alemã Laura Siegemund.