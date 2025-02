Barcelona supera o Rayo Vallecano em dia de arbitragem polêmica e volta ao topo do Espanhol

O Barcelona aproveitou muito bem os tropeços dos rivais Real Madrid e Atlético de Madrid e fechou a 24ª rodada de volta à liderança do Campeonato Espanhol após oito jornadas. Jogando no Estádio Olímpico Lluis Companys, superou o Rayo Vallecano por 1 a 0 e aparece na frente no saldo de gols. Os visitantes protestaram muito com pênalti ignorado e com gol anulado por impedimento.

O triunfo levou o Barcelona aos mesmos 51 pontos do arquirrival Real Madrid, mas com 40 gols de saldo, diante de 29 dos merengues. O Atlético aparece colado, com 50, deixando a competição bastante indefinida com pouco mais de sua metade realizada.

Apesar do enorme favoritismo em seus domínios, o Barcelona entrou em campo ciente que teria um duro adversário pela frente. O Rayo Vallecano defendia invencibilidade de nove rodadas e com três vitórias seguidas, algo raro do clube no Campeonato Espanhol.