Artilheiro do Brasileirão, Alerrandro paga multa ao Red Bull Bragantino e acerta com russo CSKA

Alerrandro está de casa nova. Artilheiro do Brasileirão de 2024 pelo Vitória, ao lado do corintiano Yuri Alberto, o jogador pagou a multa rescisória ao Red Bull Bragantino, para onde voltou no começo do ano, e aceitou a proposta do russo CSKA Moscou, em contrato de três anos com possibilidade de mais um.

"O Red Bull Bragantino informa que acertou a rescisão do contrato do atacante Alerrandro no dia 14 de fevereiro. O atleta chegou a um acordo para pagamento do valor da multa e rompeu o vínculo para ficar livre no mercado. Alerrandro vestiu a camisa do clube em 123 oportunidades e marcou 26 gols. Desejamos sucesso na sequência da sua carreira, Alerrandro", revelou o clube paulista nesta segunda-feira.

Já no sábado, Alerrandro embarcou para a Rússia para fechar com o novo clube. O anúncio oficial ocorreu nesta segunda após o atacante ser aprovado nos exames médicos e assinar o contrato. O CSKA postou fotos do atacante com um cachecol do clube em suas redes sociais.