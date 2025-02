Alcaraz comemora 5 anos da 1ª vitória em um ATP, no Rio Open de 2020, avançando em Doha

O dia 17 de fevereiro é especial para Carlos Alcaraz. Foi nesta data, há cinco anos, que ele celebrou sua primeira vitória em um torneio da ATP. Na estreia do Rio Open de 2020, com somente 16 anos, superou o compatriota Albert Ramos em início de uma carreira brilhante - cairia na segunda jornada. Nesta segunda-feira, comemorou o feito com boa largada no ATP 500 de Doha, com duplo 6/4 sobre o croata Marin Cilic.

A comemoração poderia até acontecer no Rio Open, no qual foi campeão em 2022, mas o astro espanhol, ex-número 1 do mundo e atualmente na terceira colocação do ranking, optou por jogar em Doha, onde é o principal favorito e somou a 10ª vitória do ano em 11 partidas, a sexta seguida - perdeu apenas para Novak Djokovic no Aberto da Austrália.

"Foi um sonho, a jornada desde aquele momento foi um sonho (estreia no Rio Open). Eu enfrentei muitos momentos difíceis, mas acho que essa jornada tem sido um sonho para mim desde que consegui minha primeira vitória em uma partida ATP até alcançar meu sonho, me tornar o número 1 do mundo, ganhar Grand Slams... Eu descreveria isso como um sonho", afirmou ainda em quadra o espanhol, após o triunfo sobre Cilic.