Velo Clube bate a Inter de Limeira e fica mais perto de permanência

Nem bem começou o jogo e o Velo clube abriu o placar, aos 45 segundos. Sillas chutou forte, o goleiro rebateu e o Daniel Amorim apenas completou para as redes. A Internacional demorou para reagir, deixando o comando de jogo com o time da casa.

O Velo ampliou aos 35 minutos a partir de um escanteio cobrado por Lucas Duni. A defesa afastou errado e a sobra ficou para Sillas bater rasteiro e no canto. A Inter diminuiu aos 49 minutos, num descuido da defesa do Velo. Após cruzamento rasteiro de Eduardo Porto em direção da área, onde Carrillo bateu de primeira para as redes. Dois minutos depois, quase a Inter empata em chute de Alysson Dutra, que passou por cima do travessão.

Debaixo de muito calor, nem a parada técnica aliviou a pressão em cima dos jogadores. O técnico Márcio Fernandes ainda tentou ganhar força com as substituições, mas o Velo Clube se fechou bem atrás e não permitiu quase nenhum lance de perigo ao goleiro Pablo.

Os dois times terão jogos decisivos nas últimas duas rodadas. O Velo clube vai sair diante do Guarani, quarta-feira, às 19 horas, e depois vai fechar a fase de grupos em casa diante do Água Santa. A Inter também terá dois compromissos difíceis, saindo diante do Água Santa e fechando em Limeira diante do Santos.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE 2 X 1 INTER DE LIMEIRA