Velo Clube e Inter de Limeira fazem duelo direto contra o rebaixamento no Paulistão

Velo Clube e Inter de Limeira entram em campo neste domingo, às 16h, no estádio Benitão, em Rio Claro, pela décima rodada do Campeonato Paulista, em um duelo direto contra o rebaixamento. As duas equipes vivem momentos complicados na competição e precisam da vitória para respirar na tabela.

A Inter de Limeira ainda não venceu no Paulistão e ocupa uma posição delicada na zona de rebaixamento. O time vem de uma dura derrota, em casa, para o Palmeiras por 3 a 0 e entra em campo pressionado pela necessidade de um resultado positivo. Com um desempenho abaixo do esperado, sabe que qualquer tropeço pode comprometer ainda mais sua situação na luta pela permanência na elite estadual.

O Velo Clube também não vive boa fase. O time de Rio Claro não vence há cinco partidas, desde o triunfo sobre o Santos. No entanto, na última rodada, arrancou um empate heroico contra o São Paulo, em um movimentado 3 a 3, no está Mané Garrincha, resultado que trouxe um pouco mais de confiança ao elenco.