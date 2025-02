São Bernardo vence o Guarani e abre vantagem na liderança do Grupo D

No grupo mais difícil do Campeonato Paulista, o São Bernardo abriu uma vantagem preciosa na liderança do Grupo D. Pela 10ª rodada, o time do ABC Paulista superou o Guarani por 1 a 0, neste domingo (16), no estádio 1º de Maio. Guilherme Queiroz foi o autor do único gol do confronto.

O São Bernardo pode até garantir a classificação nesta rodada, mas para isso terá que torcer para uma derrota do Palmeiras no clássico contra o São Paulo. Com 22 pontos, aparece na ponta do Grupo D, três pontos a mais que a Ponte Preta, vice-líder, e seis a mais que o time de Abel Ferreira.

Já o Guarani, mesmo com o revés, não sai da zona de classificação do Grupo B, mas pode perder a liderança em caso de vitória do Santos diante do Água Santa. Com 11 pontos, está empatado com Red Bull Bragantino e Portuguesa, porém com vantagem nos critérios de desempate. O Santos é o quarto, com nove e pode chegar a 12, assumindo o primeiro lugar.