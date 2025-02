São Bernardo e Guarani brigam para se aproximar da classificação no Paulistão

Catalá alertou sobre a importância do jogo e de manter a concentração em um grupo tão equilibrado. "Seguimos nos dedicando muito para atingir a classificação. Nosso grupo, mais uma vez, alcança uma pontuação alta. Será um jogo duríssimo contra o Guarani, que também luta pela classificação."

Depois de perder o dérbi com a Ponte Preta, por 2 a 0, o Guarani ficou apenas no empate sem gols com o Novorizontino, em casa. Com 11 pontos, iniciou a rodada na ponta do Grupo B, mas é seguido de perto por todos os adversários da chave: Portuguesa, Santos e Red Bull Bragantino.

Assim como o adversário, o técnico Maurício Souza terá um retorno no sistema defensivo. O zagueiro Lucas Rafael, que cumpriu suspensão após ter sido expulso no dérbi, volta ao time. Assim, briga pela posição com Titi, que o substituiu no último jogo, ao lado de Raphael Rodrigues.

O lateral-direito Lucas Justen, vetado pelo departamento médico, segue com dores musculares. O volante Mateus Sarará pode seguir no setor, mas Yan Henrique, que voltou de lesão, é outra opção. Maurício Souza também citou o desgaste físico de dois jogadores específicos: o atacante Deni Junior e Anderson Leite, que serão reavaliados. O artilheiro João Marcelo, poupado no último jogo, pode voltar.

O treinador detalhou a preocupação com os jogadores e pediu confiança no elenco. "Tudo o que a gente faz em relação às mudanças é pensando o melhor para esse jogo na parte física, no lado técnico e também taticamente, mas também o melhor para o outro jogo. Tem jogador que está jogando mais tempo do que poderia jogar. Preciso que apoiem esses jogadores. Eu estou feliz com o que vejo de brio."

FICHA TÉCNICA