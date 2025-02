Palmeiras busca pegar embalo no Paulistão e São Paulo joga para aliviar pressão

O Choque-Rei deste domingo, no Allianz Parque, opõe um Palmeiras disposto a pegar embalo na temporada e ganhar fôlego para brigar pela classificação e um São Paulo que precisa jogar mais bola se quiser amenizar as críticas em razão do péssimo inicio de temporada. A bola rola às 18h30 na arena palmeirense para o clássico, válido pela décima rodada do Paulistão.

Nenhum dos dois vive a melhor das fases. O Palmeiras está um pouco mais tranquilo depois de se recuperar no Estadual com larga vitória sobre a Inter de Limeira fora de casa. Só que começou a rodada em terceiro do Grupo D, com 16 pontos, atrás de Ponte Preta e São Bernardo, e corre risco de cair na primeira fase da competição.

Para o São Paulo, o cenário é o inverso. Quando à pontuação, está sossegado porque lidera a sua chave, o Grupo C, com 15 pontos. O problema é que o time do técnico Luiz Zubeldía vem jogando muito mal e chega ao clássico desgastado e sob pressão, direcionada sobretudo ao treinador argentino. Ele escalou os titulares contra o Velo Clube para aliviar as cobranças, porém, viu sua equipe empatar com o frágil adversário.