Pai de Neymar garante que retorno ao Santos 'não é para cinco meses'

Neymar assinou um contrato de metade de temporada com o Santos para voltar ao clube que o revelou, mas pode ficar muito mais tempo. Em entrevista antes do jogo da equipe alvinegra contra o Água Santa neste domingo, pelo Campeonato Paulista, o pai do craque afirmou que ele não pretende ir embora no meio do ano e que o curto acordo é para dar tempo para o clube "se reestruturar".

De fato, o atacante não está emprestado ou tem outro vínculo acertado para o segundo semestre de 2025, o que deixa o caminho livre para uma extensão. Tudo depende, segundo "Neypai", também responsável por gerir e cuidar da imagem do filho, de encontrar potenciais parceiros comerciais, e o cenário é animador, revelou.

"Não viemos aqui para disputar durante cinco meses", comentou o pai de Neymar à TNT Sports, acrescentando que a volta também tem um lado financeiro estratégico. "Viemos para dar oportunidade ao Santos se reestruturar e achar parceiros que possam ajudar o clube a se reerguer. E apareceu um monte de gente querendo ajudar no clube, ajudar no vestiário, ajudar para se reestruturar", disse.