Neymar desencanta e ajuda Santos a reencontrar vitória no Paulistão contra ameaçado Água Santa

Foi do Água Santa, contudo, a primeira chegada, com Robles de cabeça. Mas, sem bola, o time de Diadema mostrou pouquíssimo e justificou sua posição de briga contra o rebaixamento para a Série A-2. A equipe demonstrou, com poucos minutos, que preferia matar tempo a buscar o jogo.

Com apenas nove minutos, quase saiu o primeiro gol de Neymar. Seria sem querer, desviando um chute de João Schmidt. Pouco depois, o camisa 10 tabelou com Soteldo, invadiu a área e foi derrubado. O próprio Neymar cobrou o pênalti e abriu o placar. O primeiro gol desta passagem pelo Santos foi o de número 139 no clube, em 234 jogos com a camisa santista.

Não foi apenas o craque que pareceu melhor na noite deste domingo. Quando perdia a bola, o Santos funcionava coletivamente com pressão alta, atendendo a Caixinha. Foi assim que Soteldo retomou a posse ainda no ataque e passou para Guilherme. O ponta cruzou, e a bola sobrou para Thaciano apenas empurrar para o gol.

O Santos se impôs ainda mais a partir dos gols. Neymar teve mais espaço contra a marcação do Água Santa. O que complicava era a parede formada pela última linha do adversário. Uma alternativa foi um passe de cavadinha, que poderia ter virado um golaço, mas Guilherme furou.

Porém, o time decaiu fisicamente no fim da primeira etapa. Praticamente à espera do intervalo, as linhas santistas baixaram. Quando tentou sair com velocidade, Brazão lançou Guilherme, mas a bola foi interceptada. Sobrou para Netinho na intermediária. Dali mesmo, o volante soltou um chute cruzado no ângulo para descontar.

No segundo tempo, o técnico Pintado promoveu a entrada de Neilton. O atacante surgiu no Santos em 2013, logo após a saída de Neymar e chegou a ser visto como sucessor do craque, mas não teve o mesmo sucesso.