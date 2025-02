João Fonseca se torna 68º do mundo e fatura quase R$ 1 milhão com título do ATP de Buenos Aires

A conquista de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires o colocou no posto de tenista mais jovem do Brasil a vencer uma final de um torneio da ATP na era aberta (a partir de 1968). Ele superou o argentino Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0 neste domingo.

Fonseca também entrou no Top 10 dos mais jovens a decidir um título desde 2000. Ao chegar na final, com 18 anos, 5 meses e 26 dias, ele tirou da lista o suíço Roger Federer, vice-campeão em Marselha, em 2000, com 18 anos e 6 meses.

Ao todo, as premiações do ATP 250 Buenos Aires chegam a US$ 688 mil (R$ 3,9 milhões). O campeão garantiu US$ 100 mil (R$ 572,7 mil). Já o vice, US$ 58,5 mil (R$ 334,4 mil). Até a final, João já havia conquistado US$ 72,7 mil (R$ 416,4 mil). O montante que o brasileiro faturou é de US$ 172,7 mil (R$ 989,1 mil). Já Cerúndolo ficou com "apenas" US$ 131,1 mil (R$ 750,9 mil).