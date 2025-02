Inter perde da Juventus e deixa escapar a chance de assumir a liderança do Italiano

Segunda maior vencedora do Campeonato Italiano, com 20 troféus - a Juventus tem 36 - e atual detentora do escudetto, a Inter de Milão deixou escapar a chance de assumir a liderança neste domingo ao ser derrotada, em Turim, por 1 a 0. A Juve emplacou o quarto triunfo seguido e já está no G-4 (grupo que vai á Liga dos Campeões).

Desde a terceira rodada sem dormir na liderança, a Inter queria aproveitar a perda de fôlego do ainda líder Napoli, que empatou três vezes seguidas, contra Roma e Udinese, ambos por 1 a 1, e contra Lazio, neste sábado, por 2 a 2, levando o gol do tropeço aos 42 minutos do segundo tempo, para ultrapassá-lo. Mas precisa ganhar.

No primeiro turno, no San Siro, em belíssimo jogo de oito gols, a Inter deixou escapar grande vantagem de 4 a 2 ao levar o empate no fim com dois gols do jovem Yildiz, de somente 16 anos. Desta vez, dominou o primeiro tempo, mas caiu de rendimento após o intervalo e acabou permanecendo com 54 pontos, diante de 56 dos napolitanos. A Juventus subiu para 46, ultrapassando a Lazio nos critérios de desempate.