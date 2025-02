Fluminense volta ao Maracanã contra Nova Iguaçu em busca de pontos perdidos na Taça Guanabara

O zagueiro Thiago Silva é dúvida. Ele está com dores no tendão calcâneo do pé esquerdo e não treinou em campo durante a semana. A tendência é que ele seja reavaliado antes do jogo para que a comissão técnica possa saber se ele está apto ou não fisicamente.

Com a possível ausência do capitão, Juan Freytes pode receber nova oportunidade na defesa. Contratado este ano junto ao Alianza Lima, do Peru, ele entrou em campo durante o clássico e foi elogiado por torcedores. O argentino disputa a vaga com Thiago Santos. Destaque no clássico, Ignácio deve seguir como titular.

Apesar do Fluminense correr riscos de ficar de fora das semifinais, o técnico Mano Menezes está otimista com uma classificação, que pode acontecer na última rodada, quando o time terá pela frente o Bangu, o lanterna e quase rebaixado. No entanto, ele reconheceu que o time perdeu pontos importantes.

"A gente não está no G-4 porque deixamos escapar pontos que os grandes não deixam. Nosso início foi abaixo dos demais, mas se continuarmos como temos ido nos últimos jogos, podemos alcançar a vaga na última rodada. Vamos por partes, tentar vencer o Nova Iguaçu, que é nosso compromisso em casa. Já mostramos para o torcedor que ele pode confiar na equipe", afirmou.

Ao lado do Madureira, o Nova Iguaçu tem a segunda melhor defesa, com seis gols sofridos. Em contrapartida, o time treinado por Carlos Vitor tem o segundo pior ataque da competição, com apenas seis gols.

Titulares na última partida, o volante Jorge Pedra e o meia Lucas Cruz devem seguir no time. Com a presença da dupla, é esperado que Igor Guilherme e João Lucas continuem como opções no banco de reservas.