Fluminense bate o Nova Iguaçu e aumenta possibilidade de vaga na semifinal do Carioca

O Fluminense deu um grande passo à classificação para as semifinais do Campeonato Carioca na tarde deste domingo, quando jogando no Maracanã, pela 10ª rodada da competição estadual, superou o Nova Iguaçu por 2 a 0, com direito a gol marcado com menos de um minuto de jogo por Germán Cano.

O resultado levou o tricolor carioca a 14 pontos e à quinta colocação da tabela de classificação, com a mesma pontuação do Vasco, mas atrás do rival no critério de gols marcados (12 a 10), ficando mais perto de garantir a classificação. Para isso, precisa torcer por um tropeço do Maricá, que ainda joga na rodada, e vencer a rodada final.

Do outro lado, o Nova Iguaçu parou em 13 e agora aparece em oitavo lugar, apenas um ponto atrás do Vasco, mas ainda com chances de vaga na próxima fase.