Emiliano Díaz indica acerto do Corinthians com lateral Fabrizio Angileri, ex-River Plate

No Corinthians, o lateral argentino brigará por espaço com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios. O treinador está apostando na experiência do atleta em competições sul-americanas para qualificar o elenco.

CORINTHIANS FOCADO NO MATA-MATA

Além da movimentação no mercado, o Corinthians já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista e começa a se preparar para a fase decisiva. Ramón Díaz demonstrou otimismo em relação ao desempenho do time.

"No meu ponto de vista, chegamos em ótimas condições. A recuperação estará 100%. Estamos com muitas expectativas, a torcida também. Temos que melhorar algumas coisas, o jogo será mais agressivo, tático, e vocês vão notar quando jogarmos. O grupo saiu de primeiro da zona (de rebaixamento do Brasileiro) para primeiro do Paulista. Chegamos num bom momento, estamos contentes e esperamos fazer grandes jogos", declarou o treinador argentino.

O próximo compromisso do Corinthians será nesta quarta-feira, às 21h30, contra a Universidad Central, da Venezuela, no estádio Olímpico de la UCV, em seu primeiro desafio na Copa Libertadores.