Cruzeiro cede o empate ao América-MG no jogo de ida das semifinais do Mineiro

Não houve vencedor no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, com empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e América-MG, neste domingo, no Mineirão. Ainda sem vencer sob o comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro até foi para o intervalo com a vantagem, com Gabriel convertendo um pênalti, mas cedeu o empate na segunda etapa, com Barros marcando para o América-MG.

Sem vantagem para os dois lados, quem vencer na volta garante o passaporte para final do estadual. A data do segundo jogo ainda será definida pela Federação Mineira de Futebol, com mando do América. No outro jogo da semifinal, o Atlético-MG venceu o Tombense, por 2 a 0.

O clássico começou equilibrado, com os dois times cautelosos defensivamente. Quem encontrou o primeiro espaço foi o América, em chute desviado de Fabinho, que assustou Cássio. O Cruzeiro também conseguiu um espaço com Gabriel e Matheus Mendes fez a defesa.