Brasil vence Chile e torce contra Argentina para ficar com título do Sul-Americano Sub-20

Com uma atuação ruim, a seleção brasileira venceu o Chile por 3 a 0 neste domingo pela última rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, no estádio José Antonio Anzoátegui, na cidade de Puerto la Cruz, na Venezuela e agora "seca" a Argentina para conquistar o título da competição pela 13ª vez.

O Brasil termina o hexagonal com 13 pontos e 7 gols de saldo. A Argentina tem 10 pontos, 3 gols de saldo e enfrenta o Paraguai no jogo que encerra o Sul-Americano ainda neste domingo. Se vencer os paraguaios por 4 a 0, os argentinos ficam com o título já que teriam mesmo saldo do Brasil, mas mais gols marcados.

O critério para definir o campeão podendo ser o saldo de gols e envolver brasileiros e argentinos chega a ser irônico, já que na primeira rodada da fase de grupos da competição o Brasil foi goleado por 6 a 0 pelos maiores rivais. A contagem para o desempate leva em consideração apenas os gols do hexagonal final.