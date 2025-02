Brasil celebra 13º título Sul-Americano Sub-20 após tropeço da Argentina contra o Paraguai

Agora o Brasil vai se preparar para a Copa do Mundo da modalidade, agendada para setembro, no Chile. A meta é se redimir da campanha ruim na edição passada, em solo argentino, no qual acabou eliminada nas quartas em surpreendente virada de Israel, por 3 a 2.

Para chegar aos 13 pontos no segundo jogo do dia, o Brasil precisou se reinventar após um primeiro tempo ruim. E, mesmo não brilhando, conseguiu ganhar e fazer saldo para jogar pressão à Argentina com gols de Deivid Washington, Pedrinho e Ricardo, que ainda garantiram um saldo de sete.

ARGENTINA NÃO REPETE BOAS ATUAÇÕES

Necessitando de uma goleada por quatro gols de diferença, os argentinos foram surpreendidos pelo começo forte do Paraguai, que partiu para o ataque e com menos de dois minutos obrigou Martinet a realizar duas grandes defesas. A primeira, com o camisa 9 Caballero cara a cara.

Na beirada do campo, a comissão técnica argentina conversava bastante tentando entender o que fazer para ajustar a equipe. Mesmo cumprindo tabela após garantir a vaga ao Mundial na rodada passada, os paraguaios eram ousados, contrariando os prognósticos da "decisão".

Somente com 16 minutos a Argentina conseguiu finalizar. A cabeçada de Hidalgo não teve direção. Com o astro Echeverri bem marcado, a criação era nula e os lances perigosos eram todos do Paraguai, que voltou a perder gol feito com Morínigo batendo com força pelo alto.