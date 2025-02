Abel pede elenco maior no Palmeiras e ameniza eventual eliminação: 'Podem falar mal'

A situação do Palmeiras no Campeonato Paulista é crítica. O time precisa de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata, restando duas partidas nesta primeira fase. Após o empate sem gols com o São Paulo, o técnico Abel Ferreira disse que foi claro desde o início sobre como lidaria com o Estadual em 2025 e refletiu sobre a necessidade de novas contratações.

"Tomei uma decisão no início do ano. Nas minhas contas, teríamos dois pontos a mais ou a menos. Em todos os grupos, com os pontos que temos (17), poderíamos avançar. Vamos fazer aquilo que nos compete até o fim. Não enganei ninguém. Desde o início fui muito claro naquilo que disse", afirmou Abel sobre sua proposta de rodar o elenco no Estadual para dosar energias diante de uma temporada que prevê o maior número de jogos desde que chegou ao País.

O português ficou reticente em apontar com todas as letras a importância do Paulistão para o Palmeiras em 2025 e usou rivais para exemplificar. "Em função daquilo que é esta temporada, este título tem muito mais importância para Corinthians e Santos que não ganham há muito tempo do que para o Palmeiras. Não sei se temos esse crédito de ficar fora e não ganhar a quarta. Podem falar mal do Palmeiras, estamos habituados a lutar contra tudo e contra todos."