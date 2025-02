Talles Magno festeja mais um gol no empate, mas aponta falta de 'capricho' do Corinthians

O atacante Talles Magno festejou mais um gol pelo Corinthians, no empate por 2 a 2 com a Portuguesa, mas apontou falta de 'capricho' da equipe para conseguir mais uma vitória no Campeonato Paulista.

"Foi um empate importante, mas vamos sempre buscar a vitória. A gente virou, fez 2 a 1, no segundo tempo tivemos muitas oportunidades de gol. Faltou caprichar no terço final do campo, era preciso converter em gol", disse o atacante corintiano.

O jogador anotou o quinto gol na temporada, após nove partidas e uma assistência. "Estou muito feliz pelo meu desempenho, pude ajudar a equipe. Por mais que tenha sido um empate, foi doloroso. Esse gol eu dedico para toda a minha família e quero agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo, o apoio de toda a equipe."