Red Bull Bragantino vence Noroeste, respira e ainda sonha com vaga nas quartas do Paulistão

Mesmo com uma campanha irregular, o Red Bull Bragantino conseguiu uma vitória importante, ao bater por 2 a 1 o Noroeste, neste sábado, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Além de se afastar da ameaça de rebaixamento, o time da casa ainda renovou as esperanças de chegar às quartas de final.

O Bragantino agora soma 11 pontos, mesma pontuação do Guarani e da Portuguesa dentro do equilibrado Grupo B que tem ainda o Santos, com nove. E se reabilitou da derrota por 1 a 0 para o Botafogo.

O Noroeste continua com sete pontos, em terceiro no Grupo C e na 13ª posição, portanto, ainda correndo riscos de ser rebaixado. Vinha de derrota em casa, por 3 a 2, para o São Bernardo.