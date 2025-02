Red Bull Bragantino e Noroeste se enfrentam para afastar possibilidade de rebaixamento

Red Bull Bragantino e Noroeste entram em campo neste sábado, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela décima rodada do Campeonato Paulista, com o mesmo objetivo: afastar-se da zona de rebaixamento.

O Bragantino vive uma crise que se arrasta desde a temporada passada, quando lutou para evitar a queda no Brasileirão. No Paulistão, mesmo com reforços, o time não engrenou e amarga a lanterna do Grupo B, com apenas oito pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, em Ribeirão Preto.

O Noroeste também não vive um bom momento. Depois de vencer o Velo Clube na estreia, a equipe de Bauru acumula oito tropeços consecutivos e ocupa a terceira posição do Grupo C, com sete pontos. Na quarta-feira, perdeu em casa para o São Bernardo por 3 a 2 e segue pressionado.